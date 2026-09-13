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Дават 28 млн. за стажове

Дават 28 млн. за стажове

София. 28 млн. лева са отпуснати, за да могат младите хора да карат стажове по специалността си, докато учат. Сумата е част от плана за действие на на...

17 февруари | 22:05
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