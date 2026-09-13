Нови места за стаж обявява УМБАЛ „Лозенец“
Психолози ще се обучават как да работят с лежащоболни пациенти
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Психолози ще се обучават как да работят с лежащоболни пациенти
Кадрите - сериозен проблем за бизнеса и в региона Професионалното образование да стане по-привлекателно - с модерна материална база и с актуализиран...
Все повече машиностроителни фирми в Кърджалийски регион изпитват глад за работници, коментира директорката на ПГ "Васил Левски" /бившия механотехнику...
"Конкурентоспособност на българския туризъм" е темата на дискусия, която организира вестник "Стандарт" на 12 май във Варна. Успешен ли ще бъде предсто...
Близо половината български студенти в Австрия се интересуват от възможности за специализации или стажове в България. Това показва проучване сред 169...
Лиляна Павлова и Тодор Танев отговарят на въпроси на топкомпании За публично-частно партньорство в образованието настоява Строителната камара Липс...
13 гимназии готови да карат практики във фирми срещу заплащане
София. Част от бизнеса е готов да кове млади кадри, но при условие, че след дипломирането си младежите и девойките ще работят за него. В противен случ...
Плащат по 340 лв. на месец, най-добрите с шанс за постоянна работа
София. 28 млн. лева са отпуснати, за да могат младите хора да карат стажове по специалността си, докато учат. Сумата е част от плана за действие на на...
На Запад стажовете започват от пети – шести клас, посочи президентът