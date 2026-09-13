Роботи пишат статии. Вдигна ли се трафикът
Две медии си направиха експерименти
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Две медии си направиха експерименти
И какво е обяснението за подобен ход
Арменците са призовани да изпълнят патриотичния си дълг, като всеки един от тях напише статия в Уикипедия, съобщи Би Би Си. Националната кампания "Еди...
Управниците ни да говорят по-често с народа, вместо да се обясняват пред чужди издания