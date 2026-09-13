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Всеки арменец със статия

Всеки арменец със статия

Арменците са призовани да изпълнят патриотичния си дълг, като всеки един от тях напише статия в Уикипедия, съобщи Би Би Си. Националната кампания "Еди...

02 август | 17:20
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