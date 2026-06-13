Стартира обещан ремонт на пътя към Петрич
Започна цялостната рехабилитация на пътя за Петрич след отбивката от автомагистрала „Струма". Участъкът е компрометира, на места прилича на лунен пейз...
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Започна цялостната рехабилитация на пътя за Петрич след отбивката от автомагистрала „Струма". Участъкът е компрометира, на места прилича на лунен пейз...
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