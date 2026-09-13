Демонстрират системата за безплатен PCR
В момента текат демонстрации
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В момента текат демонстрации
Лица на Code Health TV ще бъдат супер популярни телевизионни водещи от българския ефир
До края на годината клиентите ще я тестват безплатно
Откриват го Путин и Ердоган в Истанбул
Кметът на община Снадански Кирил Котев и експерти от администрацията обявиха, че на 28 декември започва приемът на документи и консултацията на гражда...
Страховита победа с 14:1 записа новосформираният "Локо", припознат от феновете. Тимът победи в "А" окръжна софийска група друг дебютант - "Надежда" от...
Българската тенисистка Сесил Каратанчев ще започне участието си на турнира по тенис на твърди кортове "Пан Пасифик" в Токио срещу представителката на...
Академичната общност на НСА „Васил Левски" посрещна за 73-и път своите първокурсници днес, а церемонията в Аула „Максима" по традиция бе открита от за...
В цялата страна Движение България на гражданите стартира подписка "Антикорупция", като целта е да се съберат 110 хил. подписа - по 1000 за всеки един...
Проект за интегрирани социални услуги стартира в община Цар Калоян. 100 жители на кметството, които имат нужда от здравно и социално обслужване ще пол...
За първи път от поне десет години парламентът си позволи да направи не козметични, а реални промени в здравния сектор. Това стана с редактирането на д...