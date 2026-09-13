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Новият "Локо" тръгна с 14:1

Новият "Локо" тръгна с 14:1

Страховита победа с 14:1 записа новосформираният "Локо", припознат от феновете. Тимът победи в "А" окръжна софийска група друг дебютант - "Надежда" от...

27 септември | 18:05
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