"Златният" Теодор в Олимпиадата на олимпиадите
Десетокласникът Теодор Танков от Стара Загора, ученик на Американския колеж в София, е поканен да участва във финала на златните медалисти, печелили с...
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Десетокласникът Теодор Танков от Стара Загора, ученик на Американския колеж в София, е поканен да участва във финала на златните медалисти, печелили с...
М.И., на 46 г., е привлечен като обвиняем по бързо производство за това, че в края на миналата седмица в Стара Загора се заканил с убийство на бившата...
Стара Загора. Старозагорецът д-р Валентин Стоянов пое ръководството на българския дистрикт 2482 на Ротари Интернешънъл за следващата година. Той полу...