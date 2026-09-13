Дрон засне Старият бряст
Дрон направи снимки на вековното дърво Старият бряст, което се счита за символ на Сливен. Снимките ще насочат специалистите как да се извърши орязване...
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Дрон направи снимки на вековното дърво Старият бряст, което се счита за символ на Сливен. Снимките ще насочат специалистите как да се извърши орязване...
Сливен. Патриарх Неофит бе поканен да се включи в кампанията за Стария бряст, който участва в надпреварата за Европейско дърво на годината. С искр...
Сливен. Кампанията за подкрепа на Стария бряст като европейско дърво на годината стигна до парламента. "В петък Старият бряст ще бъде представен в нар...
Сливен. Старият бряст от Сливен поведе след първия ден на надпреварата за „Европейско дърво на годината 2014". Над 4100 души са дали гласа си до 12 ча...