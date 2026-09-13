Всичко за Старият Бряст

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Дрон засне Старият бряст

Дрон засне Старият бряст

Дрон направи снимки на вековното дърво Старият бряст, което се счита за символ на Сливен. Снимките ще насочат специалистите как да се извърши орязване...

04 февруари | 14:20
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