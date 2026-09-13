Старец от Втората световна полудя! Кошмар за Мъск
Какво направи американецът и как се закани
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Какво направи американецът и как се закани
Краката му пламнали и започнал да вика за помощ
Пешеходецът е бил ударен фатално от лек автомобил „Сузуки”, управляван от 37-годишен водач
Млад мъж от комуната на отец Иван в село Якимово е нанесъл побой на 66-годишен местен жител. Разправията между двамата е станала заради посегателстват...
81 годишен русенец е засечен да върти волана без книжка, въпреки, че вече е наказван заради неправомерно шофиране.Беловласият джигит бил засечен о...
Бургас. 18-годишен наркоман е убиецът на 74-годишния пенсионер Тодор Атанасов в карнобатското село Невестино. Трупът на мъжа бе открит от близките му...
Бургас. 74-годишен мъж от карнобатското село Невестино е бил убит в собствения му дом. Престъплението най-вероятно е извършено в нощта срещу понеделни...
Фронтовакът дядо Илчо ял попара с вино като дете, вечеря само плодове
Хасково. Възрастен мъж оцеля като по чудо в горящия си апартамент в Хасково. Пламъците избухнаха около 12.15 ч. на 3-я етаж в блока на ул. „ Добру...
Сливен. 16-годишният ученик е убил стареца в сливенското село Драгоданово, за да открадне 11,60 лева. "Затова обвинението е за грабеж с убийство. Отне...
Сливен. 16-годишен ученик уби жестоко старец, хвана чантата си и отиде на школо. Убиецът е задържан след акция на МВР. Жестоката драма в сливенското с...