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Убиха старец заради GSM

Убиха старец заради GSM

Бургас. 74-годишен мъж от карнобатското село Невестино е бил убит в собствения му дом. Престъплението най-вероятно е извършено в нощта срещу понеделни...

25 ноември | 15:30
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