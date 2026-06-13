Кмет иска да възкреси църква от 19-и век
Навръх Благовещение кметът на община Кресна Николай Георгиев поде кампания за възстановяването на старата църква „Свети Архангел Михаил" край село Ста...
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Навръх Благовещение кметът на община Кресна Николай Георгиев поде кампания за възстановяването на старата църква „Свети Архангел Михаил" край село Ста...
Стопаните нямат подходящи обори, затова пускат свободно животните на паша, твърди управникът на с. Ощава Десетки земеделци в кресненските села Стара...