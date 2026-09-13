Всичко за "star Wars"

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Гафовете на "Star Wars"

Гафовете на "Star Wars"

Как джедайката Рей изведнъж започва да борави със силата, без да има учител, питат се феновете "Силата се пробужда" е пълна с грешки и е провал в сра...

07 януари | 20:10
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Силата струва $10 000 на черно

Силата струва $10 000 на черно

$10 000 на черно за "Междузвездни войни" - толкова беше таванът в сайтовете за електронна търговия, малко преди премиерите на "Силата се пробужда" в...

18 декември | 19:05
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