Американска мечта в трънски вариант
Три пути га мери, еднуж га режи. Това е трънска поговорка, приписана на легендарния местен майстор Гига Ранчин. По времето на соца тя стоеше изписана...
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Три пути га мери, еднуж га режи. Това е трънска поговорка, приписана на легендарния местен майстор Гига Ранчин. По времето на соца тя стоеше изписана...