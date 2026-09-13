Всичко за Станислав Костов

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"Берое" прибра изгонен от Мъри

"Берое" прибра изгонен от Мъри

Стара Загора. Берое прибра доскорошният играч на пловдивския Ботев Станислав Костов, който не попадна в сметките на селекционера Станимир Стоилов за п...

27 януари | 16:34
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