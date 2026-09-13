Станислав Атанасов е част от българската делегация в Украйна
Родните депутати потвърдиха подкрепата на България към атакуваната страна
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Родните депутати потвърдиха подкрепата на България към атакуваната страна
"Гласувам за новия Северозапад". Това заяви кандидат-депутатът от ДПС Станислав Анастасов, който гласува в СОУ "Цар Симеон Велики" във Видин. Илхан К...
София. Министърът по околната среда и водите Станислав Анастасов отрече да има аварирали язовири около град Мизия, както и неконтролируемото им изпуск...
София. Няма нито един прелял язовир, нито едно дефектирало съоръжение в Област Враца, съобщи министърът на околната среда и водите в оставка Станислав...
София. Ситуацията при язовир Ботево вече е спокойна. Това съобщи новият министърът на околната среда и водите Станислав Анастасов пред "Фокус". Той об...
София. Станислав Анастасов бе избран за министър на околната среда и водите, предаде репортер на "Стандарт". Той заема мястото на Искра Михайлова, ко...