Гръм в ефира! Станимир Гъмов със смайващи думи за Кристиано Роналдо
В предаването "Кой да знае"
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В предаването "Кой да знае"
Известният актьор сваля балерини, докато връстниците му дават наряд
Актьорът си търси гадже
Прочутият актьор черпи с премиера на книгата, писана от балдъзата му
Гъмов има страх от тъмното Станимир Гъмов днес ще черпи за рожден ден. Непредвидимият актьор е едно от най-обичаните лица у нас, но като всички хора...
Топактьорите излизат в петък в драмата "За теб" в откритата сцена на "Раковски" Христо Мутафчиев и Станимир Гъмов са братя в драмата "За теб", която...
Звездите на кукления театър дирижираха барбекю парти Звездите на столичния куклен театър Станимир Гъмов и Румен Угрински се развихриха като майстори...
Венко Поромански е един от основателите на "Те"
Кой е този идиот, който се е отказал от драмата заради куклите, питали се във ВИТИЗ