"Стандард енд Пуърс" с кошмарна прогноза за България
Чака ни шокова стагфлация
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Чака ни шокова стагфлация
„Стандард енд Пуърс“ (Standard&Poor's) потвърди кредитния рейтинг на България с положителна перспектива
Ню Йорк. Акциите на американската медийна група "МакГроу Хил" се свлякоха с 14%. Така "Уол Стрийт" реагира на новината, че американското правителство...