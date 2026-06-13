Допълнителни паркинги в Разград преди мача с Интер
На всички възлови кръстовища и подходи към стадион „Хювефарма“ ще бъдат разположени полицейски постове, които ще следят за реда и трафика на пътя
Следете всички новини, анализи и коментари за Стадион "хювефарма". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
На всички възлови кръстовища и подходи към стадион „Хювефарма“ ще бъдат разположени полицейски постове, които ще следят за реда и трафика на пътя