М. Найденов настоя за наказателна процедура срещу Гърция
България да поиска от ЕК наказателна процедура срещу Гърция заради блокадата на границата, а външно министерство и дипломат №1 Даниел Митов да бъде по...
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България да поиска от ЕК наказателна процедура срещу Гърция заради блокадата на границата, а външно министерство и дипломат №1 Даниел Митов да бъде по...
Мирослав Найденов е новият председател на Сдружение "Съюз за стопанска инициатива" (ССИ). Земеделският министър от кабинета "Борисов -1" бе избран на...
Мирослав Найденов е новият председател на Сдружение "Съюз за стопанска инициатива" (ССИ). Земеделският министър от кабинета "Борисов -1" бе избран на...