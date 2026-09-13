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Мирослав Найденов оглави ССИ

Мирослав Найденов оглави ССИ

Мирослав Найденов е новият председател на Сдружение "Съюз за стопанска инициатива" (ССИ). Земеделският министър от кабинета "Борисов -1" бе избран на...

06 февруари | 14:31
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