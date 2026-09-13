Умни часовници за сърфисти и гмуркачи
Apple реши да промени изцяло концепцията на своите "умни" часовници, избирайки за тях спортна насока. Те ще имат вграден GPS, който ще позволи на фено...
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Apple реши да промени изцяло концепцията на своите "умни" часовници, избирайки за тях спортна насока. Те ще имат вграден GPS, който ще позволи на фено...
Стотици сърфисти, дегизирани като Дядо Коледа, отпразнуваха Рождество Христово на един от най-популярните плажове на американския щат Флорида - Какао...
Бургас. Сърф маниаци мерят сили и майсторлък в един от най-екстремните водни спортове на плажа в Слънчев бряг. Сърф зоната на южната ивица се е превър...