Как 58 000 български деца учат за безопасното сърфиране в интернет
Програма на Yettel помага на подрастващите да се справят с най-честите заплахи в онлайн среда
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Програма на Yettel помага на подрастващите да се справят с най-честите заплахи в онлайн среда
Специално създаден комикс с участието на популярни инфлуенсъри показа на малчуганите как да се пазят онлайн чрез примери от реални ситуации
10 правила за безопасно сърфиране
12 правила за безопасно сърфиране
Дамите използват своите таблети за сърфиране в интернет /75,6%/, за социални мрежи /70,6%/, за електронна поща /68,9%/, за четене на новини /67,2%/ и...
Какво търси в интернет един депутат по време на работа? Отговорът на този въпрос дава снимката на независимия народен представител Велизар Енчев, коят...
Открит урок как се сърфира в Интернет показа кметът на Димитровград Иво Димов пред бабите на село Черногорово. Общинският управник седна рамо до рамо...
Ако сте загрижени за сигурността си, докато сърфирате в интернет, особено от мобилното си устройство, добре е да знаете за VPN (Virtual Private Networ...
Покритието на 3G мрежата на Мтел със скорост до 42 Mbps (мегабита в секунда) непрекъснато се увеличава и към началото на 2015 г. 4,9 милиона българи,...
Харвард проверява фотосите в мрежата