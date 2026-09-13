Кирил на сърф. Честити Нова година от морето (ВИДЕО)
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Най-добрата ни сноубордистка Сани Жекова има куп екстремни хобита. Пред сайта "Диви боровинки" тя разкри любопитни подробности за увлечението й по сър...
Маями. Кубинец, опитал да прекоси със сърф Флоридския пролив, за да стигне до САЩ, бе спасен след прекарани четири дни в открито море, съобщи америк...
Поморие. Поморие да се развива като сърф дестинация. Градът да удължи летния сезон с египетски плаж и Музей на виното. Това са само част от идеите за...
Принц Уилям захвърли бащинството и се отдаде на забавления по мъжки с брат си Хари и приятеля си Джеймс Мийд. Компанията покара сърф на плажа "Саунтън...
Вече живеят заедно, лятото ще карат сърф