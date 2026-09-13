Изненадващ обрат със сръбски наркобос
Според Апелативния съд са изпълнени всички законови условия за условното освобождаване
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Според Апелативния съд са изпълнени всички законови условия за условното освобождаване
Бил в отпуск за добро поведение
Съдията от Апелативния съд в Белград Славка Михайлович ще понесе отговорност, защото осигури оправдателна присъда на наркобоса Сретен Йосич по едно от...
Апелативният съд в Белград оправда сръбския наркотрафикант Сретен Йосич, известен като Йоца Амстердам, по делото за убийството на журналиста Иво Пукан...
Сретен Йосич излиза от затвора, съобщават родни онлайн издания, позовавайки се на информации от сръбски колеги. По неофициална информация това ще стан...
София. 11 години след като бе екстрадиран от България, сръбският наркобос Сретен Йосич отново може да дойде в София. Лидерът на "Атака" Волен Сидеров...