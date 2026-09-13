Ново 20! Какво се случва с Гери Никол
Зрител показа неуважение по време на нейно участие
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Зрител показа неуважение по време на нейно участие
Това направи фен на ДБ в Хюстън
Това каза Валери Симеонов
Не става дума за фейк или за погрешно избрана снимка за некролога
Световният шампион разпуска на Марбея
В най-гледаното предаване на германската телевизия А Ер Де водещият Гюнтер Яух показа кадри от стари интервюта на гръцкия финансов министър Янис Варуф...
Посланието е насочено към управляващите политици
Ереван. Спортните медии в Армения обръщат сериозно внимание на случката от вчера при пристигането на българските национали на летището в Ереван, когат...
София. Протестиращи внесоха в парламента сигнал заради неприличните жестове на депутата от Атака Десислав Чуколов по време на сутрешния протест в четв...
София. Депутатът от Атака Десислав Чуколов е показал среден пръст от прозореца на автомобила си, съобщиха в социалните мрежи протестиращи срещу правит...