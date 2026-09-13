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5 заблуди за сърцето

5 заблуди за сърцето

Когато говорим за състоянието на сърцето, обикновено си мислим за любов и романтика. Има милиони песни за разбито сърце и също толкова романтични филм...

03 февруари | 16:24
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