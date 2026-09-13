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България е на шесто място в Европа по брой кардиолози
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България е на шесто място в Европа по брой кардиолози
Устройства пазят от бързата сърдечна смърт, прилаганото лечение е над 80% ефективно при предсърдно мъждене и над 90 на сто - при тахикардия
От представени данни се вижда, че лечението с оригинални лекарства обхваща 1.5 пъти по-малко пациенти, но струва 5.5 пъти повече...
Спрете цигарите и намалете солта до 2,5 г на ден, съветва проф. Стефан Денчев
Когато говорим за състоянието на сърцето, обикновено си мислим за любов и романтика. Има милиони песни за разбито сърце и също толкова романтични филм...