Лекари предупредиха за голяма опасност от намаления слух
Сърдечната недостатъчност се проявява, когато сърцето не може да изпомпва ефективно кръвта
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Сърдечната недостатъчност се проявява, когато сърцето не може да изпомпва ефективно кръвта
„Тя може да бъде причинена от настоящи или минали заболявания“, казва в специално интервю за вестник СТАНДАРТ проф. Кинова
Кампанията „Сърцето говори“ ще предоставя данни, изготвени с помощта на лекари и на пациенти със сърдечна недостатъчност
Проф. Федя Николов: Аретиалната хипертония, тютюнопушенето, наднорменото тегло и стресът са най-честите причини за заболяването
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Коварният синдром погубва всеки пети българин Нова молекула намалява риска от смърт и хоспитализациите с 20 на сто Сърдечната недостатъчност е серио...
Сърдечна недостатъчност убила петокласника, тренирал футбол до последно