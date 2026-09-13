Яжте орехи за здраве! 6 причини
Медицината казва какво дават безценните ядки на тялото
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Медицината казва какво дават безценните ядки на тялото
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Когато говорим за състоянието на сърцето, обикновено си мислим за любов и романтика. Има милиони песни за разбито сърце и също толкова романтични филм...