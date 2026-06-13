Звездите вещаят сложен характер за "спящата красавица"
"Спящата красавица" ще има противоречив характер. Това пише "Дейли мейл" за това какво вещаят звездите за новото кралско бебе. "Новородената принцеса...
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"Спящата красавица" ще има противоречив характер. Това пише "Дейли мейл" за това какво вещаят звездите за новото кралско бебе. "Новородената принцеса...