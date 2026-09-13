Само смъртта ли ни прави добри
Едно дете се отправи към небето, оставило след себе си най-страшната празнина, която може да съществува. Празнина, която вече с нищо не може да се зап...
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Едно дете се отправи към небето, оставило след себе си най-страшната празнина, която може да съществува. Празнина, която вече с нищо не може да се зап...
Цветя, запалени свещички и плюшени играчки поднесоха пред сградата на Президентството стотици граждани. Така те изразиха съпричастността си към мъката...
Знамената на всички институции в страната ще бъдат свалени наполовина в памет на жертвите на авиокататсрофата във Франция. По този начин страната ни щ...
Хиляди думи на съпричастност получи Дания във връзка с двете атаки в Копенхаген. Много държави предлагат помощ на страната за разследването на терорис...
Доброволците дадоха пример на институциите Най-добрите и най-лошите черти на една нация се проявят по време на войни или природни бедствия. И ние кат...