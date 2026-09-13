Всичко за Съпричастност

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Цветя за Филип на "Дондуков" 2

Цветя за Филип на "Дондуков" 2

Цветя, запалени свещички и плюшени играчки поднесоха пред сградата на Президентството стотици граждани. Така те изразиха съпричастността си към мъката...

09 август | 19:25
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Гвардия срещу бедствията

Гвардия срещу бедствията

Доброволците дадоха пример на институциите Най-добрите и най-лошите черти на една нация се проявят по време на войни или природни бедствия. И ние кат...

23 юни | 5:55
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