Румъния отмени 90 на сто от полетите
В момента се извършват само 60 полета дневно
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В момента се извършват само 60 полета дневно
София. Валежи прекъснаха движението в няколко участъка от ЖП мрежата. Дерайлира пътнически влак. Няма пострадали пътници, съобщиха от пресцентъра на Б...
София. Граждани и железничари от различни населени места в страната започнаха протести заради спирането на десетки влакове от БДЖ. Пътници, ползващи у...