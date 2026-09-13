Спряха правата на футболен съдия
Реферът е допуснал грешки на мача Черно море - Етър
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Реферът е допуснал грешки на мача Черно море - Етър
Сбаай и Хапилина са обвинени, че са използвали забранения еритропоетин (ЕПО)
Георги Йорданов, който вчера свири на мача "Лудогорец" - ЦСКА, вече е със спрени права. Това стана ясно от решение на Съдийската комисия, публикувано...
Има сигнали и за отборите, които изпаднаха, призна Боби БФС взе крути мерки след мощния скандал с "черно тото", който разтресе националния тим до 19...
София. Спряха правата на съдиите Георги Димитров и Радослав Станев. Това стана с решение на Съдийската комисия на БФС, след жалби на „Левски" и Локомо...