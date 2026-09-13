Симеонова взе титлата в спортното ходене
87-а атлети от 19 клуба участваха в държавното първенство в Добрич
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87-а атлети от 19 клуба участваха в държавното първенство в Добрич
Балчик. Националката по лека атлетика Радосвета Симеонова спечели днес бронзов медал при жените от 13-ата Балканиада по спортно ходене в Балчик. Състе...
Добрич. В събота движението по крайбрежната алея Дамбата в Балчик ще бъде преустановено за хора и превозни средства от 8 до 14 часа, тъй като градът е...
Не мога да избера между Италия и Аржентина, каза Франциск I
Москва. Руските атлети спечелиха тази сутрин втората си титла от световното първенство по лека атлетика в Москва. В спортното ходене на 20 км златото...