Всичко за Спортна Тв Неделя

Следете всички новини, анализи и коментари за Спортна Тв Неделя. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
Спортна тв неделя

Спортна тв неделя

БНТ18,30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс БНТ HD14,00, 15,30 и 17,00 Мотокрос, Гран при на нациите, Първи, втори и трети манш, "Маджора"...

25 септември | 6:30
0 коментара
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Спортна тв неделя

Спортна тв неделя

ТВ акценти БНТ15,10 Борба, св.ст., кат. до 65 кг, кат. до 97 кг, елиминации; Лека атлетика, маратон, мъже; 17,00 Художествена гимнастика, ансамбли, ф...

21 август | 5:30
0 коментара
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Спортна тв неделя

Спортна тв неделя

БНТ18,30 Теглене тиражите на Втори ТОТО шанс (пряко) Ring.BG00,00 Футбол, International Champions Cup: "Интер" - ПСЖ (пряко) Eurosport12,30 Автомоби...

24 юли | 6:50
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Спортна тв неделя

Спортна тв неделя

БНТ18,30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс22,00 Футбол, Евро 2016: Финал (пряко) Nova TV22,00 Футбол, Евро 2016, финал (пряко) Sport+16,0...

10 юли | 5:30
0 коментара
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Спортна тв неделя

Спортна тв неделя

БНТ18,30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс23,00 Волейбол, САЩ: Световна лига България - Австралия (пряко) БНТ HD13.00 Рали, Полша: финален...

03 юли | 6:25
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Спортна тв неделя

Спортна тв неделя

ТВ акценти в неделя БНТ14,50 Художествена гимнастика, СК: София (пряко)18,30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс БНТ HD14,50 и 17,50 Художе...

29 май | 7:15
0 коментара
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Спортна тв неделя

Спортна тв неделя

ТВ акценти БНТ18,30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс БНТ HD14,45 Спортна гимнастика: Световна купа във Варна (пряко) Диема спорт 215,00...

15 май | 5:25
0 коментара
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Спортна тв неделя

Спортна тв неделя

Вижте двубоите, които ще се играят в неделя, 6 март.  БЮЗ Чепинец - ЦСКА 12:00 ч. Канал 3 ИТА Торино - Лацио 13:30 ч. RING АЦБ БК Гран Канария - БК...

06 март | 9:34
0 коментара
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Спортна тв неделя

Спортна тв неделя

ТВ Акценти БНТ18,30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс БНТ HD16,55 Волейбол, Суперлига, мъже: ЦСКА - "Левски" (пряко) Диема спорт 215,00...

14 февруари | 8:00
0 коментара
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Спортна тв неделя

Спортна тв неделя

Тв ацкенти БНТ18,30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс БНТ HD14,50 Тенис, София: "Гаранти Коза", финал на двойки; 17,00 финал на сингъл (п...

07 февруари | 8:05
0 коментара
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Спортна тв неделя

Спортна тв неделя

Тв акценти за неделя, 09 януари.  БНТ18.30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс БНТ hd14,25 Волейбол, мъже: Олимпийски квалификации, мач за...

10 януари | 8:00
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Спортна тв неделя

Спортна тв неделя

Вижте какви двубои може да гледате по каналите днес: БНТ18.30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс Diema Sport 215,00 Формула 1: Гран При на...

20 септември | 15:15
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