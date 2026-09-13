Спортна тв неделя
БНТ18,30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс БНТ HD14,00, 15,30 и 17,00 Мотокрос, Гран при на нациите, Първи, втори и трети манш, "Маджора"...
Следете всички новини, анализи и коментари за Спортна Тв Неделя. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
БНТ18,30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс БНТ HD14,00, 15,30 и 17,00 Мотокрос, Гран при на нациите, Първи, втори и трети манш, "Маджора"...
ТВ акценти БНТ15,10 Борба, св.ст., кат. до 65 кг, кат. до 97 кг, елиминации; Лека атлетика, маратон, мъже; 17,00 Художествена гимнастика, ансамбли, ф...
БНТ18,30 Теглене тиражите на Втори ТОТО шанс (пряко) Ring.BG00,00 Футбол, International Champions Cup: "Интер" - ПСЖ (пряко) Eurosport12,30 Автомоби...
БНТ18,30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс22,00 Футбол, Евро 2016: Финал (пряко) Nova TV22,00 Футбол, Евро 2016, финал (пряко) Sport+16,0...
БНТ18,30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс23,00 Волейбол, САЩ: Световна лига България - Австралия (пряко) БНТ HD13.00 Рали, Полша: финален...
ТВ акценти в неделя БНТ14,50 Художествена гимнастика, СК: София (пряко)18,30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс БНТ HD14,50 и 17,50 Художе...
ТВ акценти БНТ18,30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс БНТ HD14,45 Спортна гимнастика: Световна купа във Варна (пряко) Диема спорт 215,00...
БНТ 18,30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс Diema Sport 222,00 Футбол, Франция: "Рен" - "Лион" (пряко) Ring.BG13,30 Футбол, Италия: "Кие...
Вижте двубоите, които ще се играят в неделя, 6 март. БЮЗ Чепинец - ЦСКА 12:00 ч. Канал 3 ИТА Торино - Лацио 13:30 ч. RING АЦБ БК Гран Канария - БК...
ТВ Акценти БНТ18,30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс БНТ HD16,55 Волейбол, Суперлига, мъже: ЦСКА - "Левски" (пряко) Диема спорт 215,00...
Тв ацкенти БНТ18,30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс БНТ HD14,50 Тенис, София: "Гаранти Коза", финал на двойки; 17,00 финал на сингъл (п...
Тв акценти за неделя, 09 януари. БНТ18.30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс БНТ hd14,25 Волейбол, мъже: Олимпийски квалификации, мач за...
Вижте какви двубои може да гледате по каналите днес: БНТ18.30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс Diema Sport 215,00 Формула 1: Гран При на...