Три старозагорски градини се включиха в спортен празник
С ентусиазъм и енергия участваха в забавни и състезателни игри
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С ентусиазъм и енергия участваха в забавни и състезателни игри
НСА се включи в тържеството
Хиляди столичани наблюдаваха демонстрациите в 20 вида спорт
Студенти от АУБ организираха празника за деца от Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания
С пълна сила продължава днес спортният празник, който организират Американски университет в България и община Благоевград. Още в 09:30 часа на бейзбол...
Повече от 400 млади състезатели от шест държави участваха в международния турнир по таекуондо тази неделя в зала „Триадица". Спортното ссъстезание бе...
Община Белица организира голям спортен празник в Рила планина на 20 февруари. Специални покани ще бъдат изпратени до президента Росен Плевнелиев и пре...
Семейна спортна инициатива ще събере деца и техните родители на 18 септември 2015 г. в Княжевската градина в София. Събитието е организирано от Съюза...
Голям спортен празник ще се проведе на 21 май в Балчик, който ще премине под наслова „Балчик стрийт байк", съобщават от морското кметство. На площада...
Голям спортен празник с участието на спортисти, деца, ученици и всички желаещи да се включат в него организира Министерството на младежта и спорта по...
Русе. Сдружение „Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи" съвместно с Oбщина Русе и с изключителната подкрепа на Корпоративна...
Благоевград. Спортният празник „Мама, татко и аз" в Разлог събра за поредна година ученици, родители и учители. Събитието се проведе в зала „Септември...
Талин. Юндер Бейтула (кат. до 77 кг) е поредният наш щангист, хванат с допинг, разкрива duma.bg. Тежкоатлетът от Добрич е изгърмял при проверка след е...
Благоевград. В Югозападния университет "Неофит Рилски" – Благоевград ще се проведе голям спортен празник. Състезанията ще са на реновираните спортни п...
Стара Загора. „Животът е като карането на колело, за да запазиш баланс трябва да продължиш да се движиш". Тази крилата мисъл на гениалния Айнщайн ще с...