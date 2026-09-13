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Студенти спортуват по проект

Студенти спортуват по проект

Благоевград. В Югозападния университет "Неофит Рилски" – Благоевград ще се проведе голям спортен празник. Състезанията ще са на реновираните спортни п...

22 октомври | 9:09
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