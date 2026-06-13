Стотици деца и възрастни с колела около Благоевград
Стотици велосипедисти се включиха в четвъртък в инициативата „Спорт - бъди независим" в Благоевград. Начело на почетната колоездачна обиколка на града...
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Стотици велосипедисти се включиха в четвъртък в инициативата „Спорт - бъди независим" в Благоевград. Начело на почетната колоездачна обиколка на града...