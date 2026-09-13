Тъжна новина. Почина модна икона
Тя си отиде на 100-годишна възраст
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Тя си отиде на 100-годишна възраст
Писателят оглави голяма класация в страната
Проучването е публикувано в списание Social Science and Medicine
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София. Около 3% свиване на рекламния пазар се очаква през 2013 г., показват данните на Българската асоциация на комуникационните агенции. Единствената...