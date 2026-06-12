5 упорити мита за грипа, развенчани от списание "Health"
Чистите ръце и антибиотиците не са панацея срещу вирусите Грипният сезон започва през октомври, но пикът на заболяването е през януари и февруари. Вс...
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Чистите ръце и антибиотиците не са панацея срещу вирусите Грипният сезон започва през октомври, но пикът на заболяването е през януари и февруари. Вс...