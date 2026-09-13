Съдят Робърт Плант за плагиатство
Робърт План отмени турне, за да се яви пред съда в Лос Анджелис
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Робърт План отмени турне, за да се яви пред съда в Лос Анджелис
Близо 50 000 души събра на бургаския бряг SPIRIT of Burgas в двата фестивални дни. След невероятния фурор на Роби Уилямс, втората вечер премина очаква...
Световноизвестната музикална звезда Роби Уилямс ще кацне на летището в Сарафово с частен Боинг 777 утре, за да изнесе грандиозен концерт на "Spirit of...
Ако стягате багажа за Spirit of Burgas, забравете парите в брой. Те няма да ви трябват. Вместо банкноти се погрижете да имате фестивална карта, предуп...
Неостаряващите STEREOMCs, новата голяма звезда на Великобритания KWABS и белгиецът MILOW ще участват в Spirit of Burgas. Заедно с тях ще се изявят и...
Младоците Der Hunds и класиците "Ревю" завладяват рок сцената