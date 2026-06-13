"Левски" продаде Спиерингс на Тулуза
Нападателят бе представен във френския клуб
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Нападателят бе представен във френския клуб
Спиерингс пред трансфер в Емполи
Когато нещата не вървят е време да погледнеш в бъдещето, твърди нидерландецът
Не мисля, че в Нидерландия ще стане подобно нещо, твърди Спиерингс
Твърди се, че е по-малко от 500 000 евро