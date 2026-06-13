Спиди прави българската мечта реалност
Компанията стартира за четвърта поредна година проекта, който дава шанс за престижна работа на млади хора без опит Вие сте млади, образовани, креатив...
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Компанията стартира за четвърта поредна година проекта, който дава шанс за престижна работа на млади хора без опит Вие сте млади, образовани, креатив...
За трета поредна година най-голямата българска компания за куриерски услуги Спиди АД провежда кампанията „Спиди търси таланти". Проектът е насочен към...