Олиото поевтинява, но бавно. Ето кой задържа цените
На борсата по-ниските цени отдавна са факт
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На борсата по-ниските цени отдавна са факт
В момента търговците на червения зеленчук правят пълна спекулация с цените
Ще има действия по предотвратяване на телефонни измами и мародерства, каза гл. прокурор
Предложението за нова отмяна на влизане на санкциите в сила си е чист лобизъм Даваме лош сигнал на инвеститорите в земеделието, казва Венцислав Кайма...