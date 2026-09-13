Французи купуват куриерската фирма Speedy
Придобиването ще се осъществи по силата на упражняване на т. нар. "кол опция"
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Придобиването ще се осъществи по силата на упражняване на т. нар. "кол опция"
Спиди АД публикува финансовите си резултати за третото тримесечие на 2015 г. на неконсолидирана и консолидирана основа. Компанията продължава да поддъ...
Куриерската фирма "Спиди" и нейният партньор "ГеоПост"-Франция, дъщерно дружество на френските пощи La Poste, представиха новата си инициатива - "Заед...
За трета поредна година най-голямата българска компания за куриерски услуги Спиди АД провежда кампанията „Спиди търси таланти". Проектът е насочен към...
Най-голямата българска куриерска компания обявява единна тарифа за българския и румънския пазар Най-голямата българска куриерска фирма Спиди AД вече...