След спецакцията! Божков на разпит
Подробности от адвокат Георги Гатев
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Подробности от адвокат Георги Гатев
При бизнесмена почерня от спецполицаи
Влизат на проверка в няколко имота
Извънредно положение в Истанбул Турските власти разположиха 1800 спецполицаи в Истанбул. Те са командировани в мегаполиса от съседни окръзи. Извънре...
Спецполицаи под прикритие са обсадили Приморско заради намереното тяло на дете в куфара край Пасарел и мъртвата жена, открита преди месец край резиден...
Областният директор във Велико Търново ще бъде сменен, обяви министърът