Арестуваха 10 при акция в Айтос и Карнобат
Полицията подкара нарколаборатории и шофьори
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Полицията подкара нарколаборатории и шофьори
При операция на служители на Главна дирекция "Гранична полиция", проведена под ръководството на Специализираната прокуратура, са задържани трима сирий...
София. 12 души са задържани до момента в хода на специализирана полицейска операция, съобщиха от пресцентъра на МВР. Продължават действията за издирв...