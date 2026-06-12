Доставят спецавтомобил за ремонт на тролейбусната мрежа в Стара Загора
Стара Загора. Продължава финализирането на различните етапи на европроекта за модернизиране и устойчиво развитие на градския транспорт в Града на лип...
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Стара Загора. Продължава финализирането на различните етапи на европроекта за модернизиране и устойчиво развитие на градския транспорт в Града на лип...