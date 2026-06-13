Започва седмицата на пътната безопасност
От днес до 10 май започва седмица на пътната безопасност. Глобалната инициатива, организирана от ООН, е под надслов "Спаси живота на децата!". През и...
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От днес до 10 май започва седмица на пътната безопасност. Глобалната инициатива, организирана от ООН, е под надслов "Спаси живота на децата!". През и...