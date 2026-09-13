Нова сделка! Спас Русев купува и "Булсатком"
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Спас Русев уреди Vivacom да се откаже от парите
Бизнесменът купи абонаментни карти за 100 000 лв
До 10 дни "сините" няма да имат борч към Виваком, разкри Спас Русев
Тити сподели, че бизнесменът отдавна е планирал този подарък
Бизнесменът покри с лични средства дълг на "сините" от 3 млн. лв към Виваком навръх рожденния си ден
Русев ще вземе бизнеса с фиксирани мрежи на компанията чрез руски инвестиционен фонд
Левски има отлични шансове с Васил Божков, смята бившият бос на "сините"
Рецептата е финансова дисциплина, обяви изпълнителният директор
Някой път нещата не се получават, обяви бизнесменът
Шефовете изплатили забавени възнаграждения
Много би ми се искало Васил Божков да е новия главен акционер в клуба, твърди бизнесменът
Ще опростя парите, които съм дал на Левски, обяви той
Шефът на "сините" призна, че има преговори
Бизнесменът обясни в писмо защо напуска клуба
Липса на допирни точки са довели до отказа
Собственикът на "Виваком" спечели търга в конкуренция с още трима кандидати
Това са поредните лъжливи новини, отсече босът на Левски
Красимир Иванов остава в клуба
Вратарят на среща с ръководството на "сините"