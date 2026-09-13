Кметът Спартански: Това министерство е първото, което ни чу за спортната зала
Няколко пъти сме искали от различни правителства, но винаги получавахме отговор: няма пари, каза градоначалникът на Плевен
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Няколко пъти сме искали от различни правителства, но винаги получавахме отговор: няма пари, каза градоначалникът на Плевен
Елитът при младите се готви за финалите в София на 2 декември
Име, партия: Георг Леонидов Спартански, безпартиен - кандидат, издигнат от Местна коалиция "Плевен може - Плевен побеждава" (РБ и ВМРО-БНД).Зодия, дев...