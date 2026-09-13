Спайк Лий режисира мюзикъл за Виагра
Продукцията е базирана на статия в "Ескуайър"
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Продукцията е базирана на статия в "Ескуайър"
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Спайк Лий е поредната знаменитост, изтъкнала липсата на разнообразие сред отличените, съобщи Асошиейтед прес. Режисьорът оповести, че поради тази прич...