SOS дебатите на "Стандарт" и БАН с 25 ключа за стабилен кабинет
Учени, бизнес и партии единни за неотложните реформи Могат ли 8 партии в парламента да постигнат съгласие по най-важните въпроси за развитието на стр...
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Учени, бизнес и партии единни за неотложните реформи Могат ли 8 партии в парламента да постигнат съгласие по най-важните въпроси за развитието на стр...
Партиите ще търсят консенсус за реформи в здравеопазването в бъдещия 43-ти парламент. Това обещаха политиците на последния SOS дебат от серията "Дневн...
Курортите настояват за автономия, пътища и ресорно министерство