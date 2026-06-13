Соня Енилова посочи ключовия елемент за развитието на туризма
По думите ѝ за туристическия сектор е от особена важност сезонът да премине спокойно, а сигурността на туристите остава водещ приоритет
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По думите ѝ за туристическия сектор е от особена важност сезонът да премине спокойно, а сигурността на туристите остава водещ приоритет