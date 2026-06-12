Каним чужденци на санаториуми у нас
Добрич. Целият комплекс от болници за рехабилитация и санаториални бази в страната е подложен на класификация и оценка от работна група, създадена в з...
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Добрич. Целият комплекс от болници за рехабилитация и санаториални бази в страната е подложен на класификация и оценка от работна група, създадена в з...