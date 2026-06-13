Крисия се завърна на екрана с хит на Кристина Агилера
Крисия Тодорова се завърна отново на телевизионния екран с хит на Кристина Агилера. Снощи талантливото момиче от Разград изпя "Something's Got a Hold...
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Крисия Тодорова се завърна отново на телевизионния екран с хит на Кристина Агилера. Снощи талантливото момиче от Разград изпя "Something's Got a Hold...